مورينيو يطلب التعاقد مع نجم تشيلسي

كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم الإثنين، عن رغبة نادي روما الإيطالي، بقيادة جوزيه مورينيو في التعاقد مع مدافع تشيلسي تريفوه تشالوباه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تزعم مصادر من إنجلترا أن روما يعمل على ضم مدافع تشيلسي، تريفوه تشالوباه بناءً على طلب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث لديه قدرة كبيرة على اللعب كظهير أيمن وفي منطقة الوسط الدفاعي فضلاً عن دوره الأساسي كقلب دفاع.

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وفقًا لصحيفة ميرور الإنجليزية، حدد مورينيو تشالوباه باعتباره البديل المفضل لإيفان نديكا الذي من المقرر أن ينضم إلى منتخب ساحل العاج في كأس الأمم الأفريقية في يناير 2024.

أكد التقرير أن ممثلي روما التقوا بالفعل مع إدارة تشيلسي لإجراء مناقشات أولية بشأن الحصول على خدمات تشالوبا في يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن روما يُخطط لضم تريفوه تشالوباه على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف، مع أحقية الشراء.

من جانبه يرحب اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً بالرحيل عن صفوف البلوز، بعد تراجعه في ترتيب المدرب ماوريسيو بوكيتينو، للمشاركة مع الفريق في الأشهر الأخيرة.

من المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الإنجليزي، رفقة تشيلسي في عام 2028.