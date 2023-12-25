أرتيتا يغلق الباب أمام رحيل نجم أرسنال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الإثنين، عن وجود تطورات جديدة متعلقة بمستقبل إيدي نيكيتياه، نجم نادي أرسنال، خلال الفترة المقبلة.

نيكيتياه يعتبر مستقبله غير مضمون مع أرسنال، وذلك في ظل عدم مشاركته مع الجانرز بشكل أساسي.

وما زاد الأمور صعوبة على نيكيتياه في أرسنال، هو ارتباط الفريق اللندني بالتعاقد مع إيفان توني ، نجم نادي برينتفورد خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل في يناير.

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وأكدت صحيفة ذا صن، أنه لن يتم بيع نيكيتياه، الذي ظهر في 23 مباراة للنادي في جميع المسابقات هذا الموسم، أو إعارة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يرى مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا أنه جزء أساسي من الفريق.

وكان أرتيتا قد أشاد بقدرات نيكيتياه في شهر أكتوبر الماضي.

وقال أرتيتا عن نيكيتياه: “لديه عين على الهدف. أنظر إلى إحصائياته في السنوات العشر الماضية. ما فعله رائع. إنه يحتاج إلى دقائق وفرص وخدمة. إذا حصل على ذلك، سوف يسجل الأهداف، هذا أمر مؤكد. إنه لاعب رائع لأرسنال. يمكنه أن يكون أفضل، نعم. وأفضل شيء هو الموهبة التي لديه، ولكن بشكل خاص عقليته لا تصدق. عندما يكون لديه تلك العقلية مع تلك الموهبة ، سوف يتحسن كثيرًا”.

ووفقًا لصحيفة ذا صن، اجتذب نيكيتياه اهتمام فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برينتفورد وكريستال بالاس في الآونة الأخيرة، لكن أرتيتا يعتبر اللاعب جزءًا أساسيا من الفريق

وأشارت الصحيفة أنه حتى لو جاء توني من برينتفورد فإن نيكيتياه لن يرحل.

وسوف يواجه أرسنال وست هام يونايتد يوم غدًا الثلاثاء بالدوري الإنجليزي الممتاز.