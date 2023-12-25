بالأسماء.. برشلونة يراقب 10 صفقات مجانية لتدعيم الدفاع في الصيف

يراقب نادي برشلونة الإسباني، 10 لاعبين لضمهم بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم خط الدفاع.

ويبحث نادي برشلونة، عن دعم صفوفه بالتعاقد مع صفقات مقابل مبالغ مالية ضئيلة، في ظل تعافيه اقتصاديًا في الفترة الأخيرة.

وسلطت صحيفة موندو ديبورتيفو، الضوء على 10 صفقات مجانية يمكن لبرشلونة أن يتعاقد معها لتدعيم صفوف الفريق مجانًا، في الصيف المقبل.

وجاءت الصفقات كالتالي: “ثنائي مانشستر يونايتد فيكتور ليندلوف وآرون وان بيساكا، ثلاثي أتلتيكو مدريد، أكسيل فيتسل، وماريو هيرموسو، وسيزار أزبيليكويتا”.

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بالإضافة إلى إيريك داير لاعب توتنهام، أو ماتس هوملز لاعب بوروسيا دورتموند، ولوكاس كلوسترمان نجم لايبزيج، وييري مينا، لاعب فيورنتينا الذي سبق له اللعب مع برشلونة، ودانييلي روجاني نجم دفاع يوفنتوس.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره لاس بالماس، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني، يوم الخميس الموافق 4 يناير المقبل.