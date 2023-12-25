باتشيكو يرد على أنباء رحيله عن بيراميدز عقب الخسارة أمام فيوتشر

حسم البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، الجدل بخصوص رحيله عن الفريق السماوي بعد الخسارة أمام فيوتشر ووداع منافسات كأس السوبر المصري.

وخسر بيراميدز أمام فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 14-13، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، وذلك على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وقال باتشيكو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “لعبنا بقوة أمام فيوتشر، وكنا دائمًا أفضل واستحوذنا على مجريات اللعب، لكن للأسف لم يحالفنا التوفيق”.

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وأضاف: “الطبيعي في الكرة هو المكسب، أنا متأكد أن اللاعبين فعلوا كل شيء لكي نفوز، حتى في مرحلة ركلات الترجيح كنا متقدمين 3 مرات، ولابد أن نهنئ فيوتشر”.

وعن موقفه من الرحيل عن بيراميدز قال: “أرى أن الطبيعي للصحفي أن يسأل عن أحداث المباراة وليس الرحيل عن النادي أو لا”.

وأكمل: “لا أخشى الرحيل عن بيراميدز بسبب نتائج سلبية في مباراتين، أنا متصدر الدوري، أنا أثق فيما أفعله”.

واختتم تصريحاته: “نقدم كرة قوية ولها معنى، ولا أستطيع التفكير في الرحيل، وهذا السؤال لا يُسئل من شخص يفهم كرة ممكن يكون شخصًا مأجورًا من ناد يُحاول هدم عملنا”.