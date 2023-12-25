فرج عامر يسخر من بيراميدز بعد وداع كأس السوبر المصري أمام فيوتشر

سخر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، من نادي بيراميدز بعد الخسارة أمام فيوتشر ووداع منافسات بطولة كأس السوبر المصري هذا الموسم.

والتقى بيراميدز مع فيوتشر عصر الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وخسر نادي بيراميدز أمام نظيره فيوتشر بنتيجة 14 – 13 بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بين الفريقين بالإمارات في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

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وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “مبروك لفيوتشر التأهل لنهائي كأس السوبر بعد ما الفرقتين لعبوا ٣٤ ضربة ترجيح مثيرة عوضت برودة المباراة”.

وأضاف: “لا عزاء لبيراميدز ميزانية ضخمة وفلوس كتير للأسف بدون تحقيق أي بطولات.

وبهذه النتيجة يتأهل فيوتشر لنهائي بطولة السوبر المصري في انتظار الفائز من لقاء سيراميكا والاهلي واللذان يلعبا حاليًا في نصف نهائي البطولة.