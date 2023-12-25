وكيل فتوح يكشف تدخل لاعب أهلاوي لرحيله من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف سمير صلاح وكيل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، تفاصيل جديدة في تجديد عقد اللاعب مع النادي الأبيض، وتدخل أحمد لاعبي الأهلي لعدم استمراره مع الأبيض.

وكان نادي الزمالك أعلن بشكل رسمي، تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات مقبلة، بعدما كان ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح وكيل فتوح خلال برنامج إذاعي: " هناك لاعب داخل النادي الأهلي تحدث مع أحمد فتوح أثناء تواجدهم في المنتخب عشان يمشي من نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة"

وأضاف: "الكلام بين لاعب الأهلي مع فتوح كان بيقوله تعالى ألعب في الأهلي، ولكن هذا الأمر لم يؤثر على قرار اللاعب في مستقبله، خاصة وأنه اختار الزمالك منذ البداية".

وأتم تصريحاته: "لم يتواصل معنا أي مسئول داخل الأهلي للتعاقد مع أحمد فتوح خلال الفترة الماضية، وكان معظم الكلام وكلاء فقط، وكان التركيز كله في المفاوضات مع نادي الزمالك"..