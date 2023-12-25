مدرب فيوتشر يقطع المؤتمر الصحفي للرد على اتصال هاتفي من مورينيو.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تلقى المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو اتصالا هاتفيا من جوزيه مورينيو، لتهنئته على الفوز على فريق بيراميدز والصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري.

وخلال أحداث المؤتمر الصحفي بعد انتهاء مباراة فيوتشر وبيراميدز، قاطع فورموسينيو أحداث المؤتمر للرد على جوزيه مورينيو.

تأهل فريق مودرن فيوتشر لنهائي بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على فريق بيراميدز بركلات الترجيح، 14-13، بعد انتهاء المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الإثنين، على أرضية ملعب محمد بن زايد بالإمارات، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي 0-0، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي وصلت إلى 36 ضربة جزاء.

وينتظر فريق مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي ستقام مساء اليوم الإثنين، في الساعة السابعة مساءً.

وتصدى محمود جنش حارس مرمى نادي مودرن فيوتشر لاخر ركلة جزاء ليهدي فريقه التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد ماراثون طويل، انتهي بنتيجة 14-13 لصالح فريق فيوتشر.