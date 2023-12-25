أبو ظبي الرياضية: باتشيكو لن يستمر مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال مراسل قناة أبو ظبي الرياضية من أرضية استاد محمد بن زايد، إن مباراة اليوم للمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو هي الأخيرة له مع فريق بيراميدز.

وأضاف "مراسل أبو ظبي"، على الهواء، أن مباراة نصف نهائي كأس بطولة السوبر المصري للأبطال أمام فريق فيوتشر كانت الفرصة الأخيرة لبقاء باتشيكو، الذي لن يستمر على رأس الإدارة الفنية لفريق بيراميدز.

وأكد أنه هناك عدم رضا كبير على ما قدمه المدرب البرتغالي وخسارته الأخيرة من ماميلودي صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، وعدم صعوده لنهائي كأس بطولة السوبر، لذلك أصبح أقرب للرحيل من الإدارة الفنية لفريق بيراميدز الفترة القادمة.

تأهل فريق مودرن فيوتشر لنهائي بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على فريق بيراميدز بركلات الترجيح، 14-13، بعد انتهاء المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الإثنين، على أرضية ملعب محمد بن زايد بالإمارات، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وينتظر فريق مودرن فيوتشر ، الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، لمقابلته في نهائي كأس السوبر المصري، الذي سيقام الخميس القادم يوم 28 ديسمبر الجاري.