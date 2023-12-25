مدرب فيوتشر: تدربنا على ركلات الجزاء وليس من السهل الفوز على بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر سعادته بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 14-13، في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في أبو ظبي بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.

وقال "ريكاردو"، خلال المؤتمر الصحفي، إن الفريق يشارك في مباريات كثيرة خلال فترة قليلة، أتيحت لنا أكثر من فرصة للتسجيل وحسم المباراة ، لكن في النهاية حسمنا المواجهة.

وأوضح أنه لم يمكن يتمنى وصول المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية، واللاعبون حاولوا التسجيل لتحقيق الفوز طوال المباراة.

وأكد أن اللاعبين تدربوا على ركلات الترجيح، لافتًا إلى أنه ليس من السهل الفوز على فريق مثل بيراميدز، إنه فريق جيد ويمتلك مدرب جيد للغاية.

وعن اصابة عمر كمال وخروجه من قائمة الفريق، أوضح أن حالة اللاعب سوف تظهر الأيام القادمة، ومدى جاهزيته وحاجته لعلاج إصابته.