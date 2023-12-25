شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا.. السولية وفؤاد أساسيان وطاهر يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الأهلي في مباراة سيراميكا والتي تجمعهما بعد قليل باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر في الهجوم.

بدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

ويشارك بجانب الأهلي وسيراميكا فريقا بيراميدز ومودرن فيوتشر، وتقام مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر تمام الثالثة عصر اليوم، على أن يتقابل الخاسران من مباراتي نصف النهائي الثالثة عصر الخميس القادم 28 ديسمبر لتحديد الفائز بالمركز الثالث، ويلتقي الفائزان من مباراتي نصف النهائي تمام السابعة مساء لتحديد الفائز بكأس السوبر المصري.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.