شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر منتخب الشباب للمحترفين ومزدوجى الجنسية.. ووائل رياض يوجه رسالة للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية، اليوم، الاثنين، بمباراة بين اللاعبين أقيمت على شوطين وأدارها طاقم تحكيم من منطقة القاهرة.

وحرص الجهاز الفني على منح الفرصة لجميع اللاعبين في المعسكر لمتابعتهم وتقييمهم عن قرب.

وعقب انتهاء المعسكر، وجه وائل رياض كلمة للاعبين قال فيها إنه يشكرهم جميعا على التواجد في المعسكر، موضحا أنه سيتابعهم جميعا مع أنديتهم وسيكون هناك تواصل معهم بشكل مباشر ومستمر.

ونصح وائل رياض اللاعبين بالالتزام داخل الملعب وخارجه والتركيز في التدريبات مع أنديتهم، من أجل الوصول لأفضل مستوى لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإرتداء قميص منتخب مصر.

أقيم المعسكر لأول مرة من نوعه على مدار 6 أيام بأحد فنادق القاهرة، في إطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب، الذى يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول فى المرحلة المقبلة.

ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، بقيادة وائل رياض، على متابعة مباريات دورى الجمهورية مواليد 2005 خلال الفترة الماضية، ويقدم جهاز المنتخب تقريرا لوائل رياض عن جميع الفرق واللاعبين الذين ظهروا بمستوى مميز لضمهم لمعسكرات المنتخب.