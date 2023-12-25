شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح للحلقة الثالثة بدوري أبطال الفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال الفروسية المقامة فى مصر، حيث شارك فى البطولة 137 فارسا وفارسة وتقام البطولة بمجموع جوائز بقيمة 200 ألف جنيه.

وحرص المهندس هشام حطب، رئيس اتحاد الفروسية، على حضور نهائي الجولة الثالثة للبطولة وتسليم الجوائز للفائزين التي تقام تحت إشراف ورعاية الاتحاد المصري للفروسية وتسليم الجوائز للفرسان المشاركين فى البطولة التى تشهد مشاركة أفضل الفرسان المصنفين.

وتقام النسخة الثانية للبطولة العام الحالي بعد نجاح النسخة الأولى في العام الماضي، تحت رعاية الاتحاد المصري للفروسية، حيث تقام المنافسات على خمس جولات بجانب النهائي، حيث أقيمت حتى الآن ثلاث جولات.

وتشهد منافسات البطولة 4 ارتفاعات 140 سم و130 سم و120 سم و100 سم حيث تقام البطولة بنظام الفرق حيث يتكون الفريق من ثلاثة فرسان وتجمع نقاط جزاء فرسان الفريق حيث تقام الجولة على مدار ثلاثة أيام ويحصل على البطولة أقل فريق حاصل على نقاط جزاء.