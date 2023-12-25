شكرا لقرائتكم خبر عن قندوسي وأحمد ريان يقودان هجوم سيراميكا أمام الأهلي فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي فى مباراة السوبر المصري للأبطال، والتي تجمعهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.
خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد عنتر - محمود زلاكة.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - احمدالقرموطي- صامويل امادي - چون ايبوكا - رشيد أحمد.
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