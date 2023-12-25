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قندوسي وأحمد ريان يقودان هجوم سيراميكا أمام الأهلي فى السوبر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي فى مباراة السوبر المصري للأبطال، والتي تجمعهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد بسام 

 

خط الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. 

 

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد عنتر - محمود زلاكة.

 

خط الهجوم:  أحمد ياسر ريان.

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - احمدالقرموطي- صامويل امادي - چون ايبوكا  - رشيد أحمد.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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