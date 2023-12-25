شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على الجونة بهدف فى الشوط الأول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الجونة وإنبى، المقامة حاليا باستاد خالد بشارة فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم الفريق البتروبى بهدف نظيف.

سجل محمد حمدى هدف تقدم إنبى فى الدقيقة 8 من عمر المباراة، من كرة ثابتة صوبها فى اتجاه المرمى ليخطئ الحارس أحمد مسعود التعامل معها لتسكن الشباك، بينما ألغى الحكم محمود ناجى هدفا للجونة بداعى التسلل فى الدقيقة 40 لينتهى الشوط الأول بتقدم انبى بهدف نظيف.

بدأ الجونة بقيادة علاء عبد العال المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى : أحمد مسعود خط الدفاع : أحمد محمود - أحمد حسام - عبد الله عبادي - أحمد عبد الرسول. خط الوسط: إيمانويل لاكي - أحمد شوشة - أشرف مجدي - أحمد بلحاج. خط الهجوم : أرنو راندريانانتيناينا - أوكوروجي جابريال وعلى مقاعد البدلاء كل من، صبحي سليمان وجلال احمد وكمال أبو الفتوح ومحمد السقا وحسام إيفونا ومحمود عبد القادر ونور السيد وعبد الفتاح تاحا ومحمد عماد. بينما بدأ إنبي بقيادة تامر مصطفى بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير خط الدفاع : محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة خط الوسط : أحمد يوسف - علي فوزي - مودي ناصر - مصطفى دويدار - محمد حمدي. خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رضا السيد ومصطفى شكشك ومروان داود وزياد طارق ويوسف لبيب وأحمد العجوز وعلي أوسكار وسيف الخشاب وأحمد نادر.

الجونة يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة وسجلا لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكه 8.

أما إنبي فيحتل المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة جمعها من 9 مباريات، فاز فى 4 مباريات وخسر مثلها وتعادل فى مباراة واحدة وسجل 10 أهداف واستقبل مثلها.