شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهزم التعدين 2 / 1 ويحافظ على وصافة جدول المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز حرس الحدود على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير في مستهل مباريات الجولة الـ13 لدورى القسم الثانى أ ليرتفع رصيد الفائز إلى 28 في وصافة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 4 نقاط فى مؤخرة جدول الترتيب.

وتستكمل مباريات الجولة بعد غد الأربعاء طنطا مع مكادى، والسكة الحديد مع غزل المحلة، وبتروجت ودكرنس، ووادى دجلة ووى، ولافيينا مع بترول أسيوط ، وبروكسى مع جمهورية شبين .

وتختتم مباريات الجولة يوم الخميس بثلاث مواجهات حيث يستضيف أبو قير للأسمدة نظيره النجوم ، مصر المقاصة مع القناة، وراية مع أسوان.