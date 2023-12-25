شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر يتلقى مكالمة من مورينيو لتهنئته بالفوز على بيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع البرتغالى ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لمودرن فيوتشر، المؤتمر الصحفى بعد مباراة فريقه أمام بيراميدز، بسبب تلقيه مكالمة هاتفية من جوزيه مورينيو، المدير الفنى لنادى روما الإيطالى، والذى هنأه خلاله بفوز فيوتشر وصعوده لنهائى السوبر المصرى.

وصعد فريق مودرن فيوتشر لنهائى كأس السوبر على حساب بيراميدز بعد الفوز بنتيجة 14 / 13 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

واعتذر ريكاردو للصحفيين المتواجدين داخل غرفة المؤتمر الصحفى أثناء تلقيه الاتصال، مؤكدا لهم أن المكالمة من "سبيشال وان" والذى عمل معه كثيرا خلال الفترات الماضية.

وينتظر مودرن فيوتشر الفائز من الأهلى وسيراميكا لمواجهته في نهائي السوبر المصرى الخميس المقبل.