شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مع الرباط والأنوار 2-2 ودياً استعداداً للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة اللقاء الودي الذي جمع النادي المصري بنظيره الرباط والأنوار، مساء اليوم، ضمن معسكر الفريق البورسعيدي المقام حالياً بمدينة بورسعيد، استعدادا لمواجهة الاسماعيلي المقرر لها الأول من يناير المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري.

سجل هدفي المصري كل من محمد الشامى، وفرانك إيتوجا، بينما سجل هدفي الرباط والأنوار، سيد ربيع وكريم الشبل.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

ويترقب مسؤولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".