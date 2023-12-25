شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدرس الإطاحة بـ باتشيكو بعد الفشل فى الصعود لنهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة نادى بيراميدز مقترح الإطاحة بالبرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، محل دراسة بعدما فشل المدرب فى قيادة فريقه لنهائى السوبر المحلى، المقام حاليًا فى الإمارات.

وترى إدارة بيراميدز أن بطولة السوبر كانت الأقرب للتحقيق فى الموسم الحالى، خاصة أنها بطولة مكونة من مباراتين فقط، والتتويج بها كان قريبًا خاصة فى ظل رغبة الجميع فى بيراميدز فى التتويج ببطولة.

وتدرس إدارة بيراميدز حاليًا مقترح الإطاحة بالمدير الفنى والتعاقد مع بديل يستطيع تحقيق الهدف المطلوب، خاصة أن البعض اتهم المدير الفنى بعدم الجرأة وعدم خوض المباراة بأسلوب هجومى مثلما فعل فى العديد من اللقاءات السابقة وأدت لخسارة فريقه، ومن المنتظر أن تتخذ الإدارة خلال الساعات المقبلة القرار النهائى سواء بالإطاحة بباتشيكو أو الاستقرار على استمراره لنهاية الموسم.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر لنهائى السوبر المحلى بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 14 / 13 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة فى أبوظبي فى إطار أول لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر في نظامه الجديد، حيث تم تسديد 34 ركلة جزاء بواقع 17 ضربة لكل فريق، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى.