شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد محاضرة فنية قبل مواجهة سيراميكا فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الأهلي، استعدادًا لمباراة سيراميكا التي تقام فى السابعة مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

وحرص كولر على عقد محاضرة فنية للاعبين للتأكيد على العديد من النقاط الفنية المهمة، مع الالتزام التام خلال اللقاء، بالإضافة لمنح اللاعبين بعض المهام الخاصة لتنفيذها خلال المباراة.

وتقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.