شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوقع عقوبات على اللاعبين بسبب التخاذل أمام مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادى بيراميدز على توقيع عقوبات مالية ضخمة على بعض اللاعبين الذين ترى الإدارة أنهم لم يقدموا المستوى أو المجهود المطلوب خلال مواجهة مودرن فيوتشر فى نصف نهائى السوبر.

ومن المقرر أن توقع إدارة بيراميدز عقوبات مالية على اللاعبين ممن تراهم تخاذلوا وتسببوا فى الخسارة من مودرن فيوتشر وعدم التمكن من التأهل لنهائى السوبر المحلى.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر لنهائى السوبر المحلى بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 14 / 13 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة فى أبوظبي فى إطار أول لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر في نظامه الجديد، حيث تم تسديد 34 ركلة جزاء بواقع 17 ضربة لكل فريق، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى.

سدد لبيراميدز.. عبد الله السعيد "هدف" - رمضان صبحى "هدف" - كرم حافظ "هدف" - فخرى لاكاى "تصدى لها جنش" - دودو الجباس "هدف" - أسامة جلال "تصدى لها جنش" - رضا بوبو "هدف" - محمد الشيبى "هدف" - أحمد سامى "هدف" - مهند لاشين "تصدى لها جنش" - أحمد ميهوب "هدف" - عبد الله السعيد "هدف" - رمضان صبحى "هدف" - كريم حافظ "هدف" - رضا بوبو "هدف" - دودو الجباس "هدف" - أسامة جلال "تصدى لها جنش".

وسدد لمودرن فيوتشر.. باسم على "هدف" - عبد الكبير الوادى "هدف" - هشام عادل "أهدرها" - أحمد عاطف "هدف" - محمد محمود "هدف" - غنام محمد "تصدى لها ميهوب" - محمد ربيعة "هدف" - جوناثان نجويم "هدف" - على الفيل "هدف" - بيلو "فى العارضة" - جنش "هدف" - باسم على "هدف" - عبد الكبير الوادى "هدف" - أحمد عاطف "هدف" - محمد محمود "هدف" - جوناثان نجويم "هدف" - رامى ربيعة "هدف".