شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يصعد لنهائى السوبر على حساب بيراميدز بعد 34 ركلة ترجيحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق مودرن فيوتشر لنهائى السوبر المحلى بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 14 / 13 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة فى أبوظبي فى إطار أول لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر في نظامه الجديد، حيث تم تسديد 34 ركلة جزاء بواقع 17 ضربة لكل فريق، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى.

سدد لبيراميدز.. عبد الله السعيد "هدف" - رمضان صبحى "هدف" - كرم حافظ "هدف" - فخرى لاكاى "تصدى لها جنش" - دودو الجباس "هدف" - أسامة جلال "تصدى لها جنش" - رضا بوبو "هدف" - محمد الشيبى "هدف" - أحمد سامى "هدف" - مهند لاشين "تصدى لها جنش" - أحمد ميهوب "هدف" - عبد الله السعيد "هدف" - رمضان صبحى "هدف" - كريم حافظ "هدف" - رضا بوبو "هدف" - دودو الجباس "هدف" - أسامة جلال "تصدى لها جنش".

وسدد لمودرن فيوتشر.. باسم على "هدف" - عبد الكبير الوادى "هدف" - هشام عادل "أهدرها" - أحمد عاطف "هدف" - محمد محمود "هدف" - غنام محمد "تصدى لها ميهوب" - محمد ربيعة "هدف" - جوناثان نجويم "هدف" - على الفيل "هدف" - بيلو "فى العارضة" - جنش "هدف" - باسم على "هدف" - عبد الكبير الوادى "هدف" - أحمد عاطف "هدف" - محمد محمود "هدف" - جوناثان نجويم "هدف" - رامى ربيعة "هدف".

فى الدقيقة 18 تعرض محمد عبد السلام لاعب مودرن فيوتشر للإصابة ليغادر الملعب ويدخل محمد ربيعة بدلاً منه، وأهدر بيراميدز فرصة هدف محقق فى الدقيقة 23 بعد تعامل خطأ مع الكرة من قبل فيستون ماييلى، وأهدر مودرن فيوتشر فرصة هدف فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

أحداث المباراة

وفى الدقيقة 28 تعرض محمد فاروق لاعب فيوتشرللإصابة ليغادر الملعب ويدخل بابا توندي بيلو بدلاً منه، واستمرت المباراة بدون خطورة على مرمى الفريقين حتى الدقيقة 43 وشهدت هجمة خطيرة لبيراميدز سددها محمد حمدى بالرأس أعلى المرمى.

مع بداية الشوط الثانى كثف بيراميدز الضغط وسدد محمد الشيبى كرة صاروخية مرت بجوار القائم فى الدقيقة 53، وفى الدقيقة 76 انفرد أحمد عاطف لاعب فيوتشر وسدد كرة خطيرة تصدى لها أحمد ميهوب ببراعة، وأهدر عبد الكبير الوادى فرصة خطيرة أخرى بالدقيقة 78.

وارتكب دفاع مودرن فيوتشر خطأ أمام مرماه وتهادت الكرة لفخرى لاكاى الذى سددها بقوة أعلى المرمى، وتألق محمود جنش ومحمد ربيعة فى الحفاظ على نظافة شباك فيوتشر من فرصة هدف محقق فى الدقيقة 92.

مودرن فيوتشر بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جنش، دفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي، وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي، هجوم: مروان محسن.

بينما بدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد ميهوب، خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال -محمد حمدي - محمد الشيبي ، خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد، خط الهجوم: فيستون ماييلي.