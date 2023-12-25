إنبى يحقق فوزا مثيرا على الجونة 2 / 1 فى دورى NILE

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق إنبى فوزا مثيرا على الجونة بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد خالد بشارة فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل محمد حمدى لاعب إنبى هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 8 من عمر المباراة، من كرة ثابتة صوبها فى تجاه المرمى ليخطأ الحارس أحمد مسعود التعامل معها لتسكن الشباك، بينما ألغى الحكم محمود ناجى هدفا للجونة بداعى التسلل فى الدقيقة 40 لينتهى الشوط الأول بتقدم انبى بهدف نظيف.

وفى الشوط الثانى أدرك الجونة التعادل فى الدقيقة 78 عن طريق أحمد بلحاج، قبل أن ينجح إنبى فى تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 85 أحرزه أحمد نادر حواش.

بدأ الجونة بقيادة علاء عبد العال المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى : أحمد مسعود خط الدفاع : أحمد محمود - أحمد حسام - عبد الله عبادي - أحمد عبد الرسول. خط الوسط: إيمانويل لاكي - أحمد شوشة - أشرف مجدي - أحمد بلحاج. خط الهجوم : أرنو راندريانانتيناينا - أوكوروجي جابريال وعلى مقاعد البدلاء كل من، صبحي سليمان وجلال احمد وكمال أبو الفتوح ومحمد السقا وحسام إيفونا ومحمود عبد القادر ونور السيد وعبد الفتاح تاحا ومحمد عماد. بينما بدأ إنبي بقيادة تامر مصطفى بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير خط الدفاع : محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة خط الوسط : أحمد يوسف - علي فوزي - مودي ناصر - مصطفى دويدار - محمد حمدي. خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رضا السيد ومصطفى شكشك ومروان داود وزياد طارق ويوسف لبيب وأحمد العجوز وعلي أوسكار وسيف الخشاب وأحمد نادر.

بهذه النتيجة رفع انبى رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الجونة عند 13 نقطة.