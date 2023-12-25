شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: سعيد بفوز مودرن فيوتشر على بيراميدز والصعود لنهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، سعادته بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام فى أبو ظبي بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي، "لعبنا خلال فترة قصيرة مباريات كثيرة، كلا الفريقين أتيحت له فرص، ولكن فى النهاية حسمنا المواجهة، ليس من السهل الفوز على فريق مثل بيراميدز، فريق جيد ويمتلك مدربا جيدا للغاية".

وأضاف مدرب فيوتشر، "تدربنا كثيرا على ركلات الترجيح، وحاولنا طوال المباراة الفوز ولم نكن نرغب أن تصل المباراة لركلات الترجيح، أتيحت لنا العديد من الفرص".

وعن إصابة عمر كمال أكد أن الأيام الثلاثة المقبلة سيتضح بها كل شيء، مختتما حديثه بأن هناك 3 لاعبين من فريق بيراميدز انضموا من مودرن فيوتشر.