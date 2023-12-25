شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فتوح: اتفقنا مع مجلس الزمالك على رحيله للاحتراف مع أول عرض محترم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، أن هناك اتفاقاً مع مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على احتراف أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سمير صلاح، فى تصريحات لبرنامج كورة فى الـ90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على راديو 9090، "الاتفاق مع مجلس الزمالك على رحيل فتوح سيكون فى حال وجود عرض محترم يفيد النادى واللاعب".

وأشار إلى أن علاقة مجلس الزمالك وأحمد فتوح رائعة بشكل عام، ولكن علاقة حسين لبيب باللاعب هى علاقة أب بابنه، ونشكر حسين لبيب على كل ما قدمه للاعب خلال الفترة الماضية.