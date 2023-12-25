شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فتوح: اتفقنا مع مجلس الزمالك على رحيله للاحتراف مع أول عرض محترم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، أن هناك اتفاقاً مع مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على احتراف أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة.
وأضاف سمير صلاح، فى تصريحات لبرنامج كورة فى الـ90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على راديو 9090، "الاتفاق مع مجلس الزمالك على رحيل فتوح سيكون فى حال وجود عرض محترم يفيد النادى واللاعب".
وقال وكيل اللاعب، إن فتوح كان عليه مديونات وصلت لـ11 مليون جنية خلال الفترة الماضية وكان يجب دفعها: دفعت لفتوح المديونات حتى تجديد عقده للزمالك، من أجل تركيز اللاعب فقط داخل الملعب.
وأضاف، أحمد فتوح تنازل عن مستحقات له من أجل البقاء داخل نادي الزمالك والاستمرار مع الفريق، وتم جدولة بعض مستحقات اللاعب المتأخرة عند النادي.
وأكد سمير صلاح أن العلاقة بين فتوح ومحمود عبد الرازق شيكابالا كانت متوترة خلال الفترة الماضية بسبب عدم تجديد اللاعب عقده، قائلاً، "كانت مشادة بين فتوح وشيكابالا، ولكن تم حل الأمر بين الثنائي وعلاقتهما حاليا أقوى من الاول".
وأضاف، أحمد فتوح جدد عقده مع الزمالك 3 سنوات، وقال لحسين لبيب لو عاوزني اجدد 5 سنين معنديش مشكلة.
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