شكرا لقرائتكم خبر عن العربي بدر لاعب المقاولون العرب يتعرض لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض العربي بدر، لاعب المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي، لحادث سير، ونشر العربي بدر صورة لسيارته عقب تعرضه للحادث عبر حسابه على إنستجرام وعلق "الحمد لله".

وحقق المقاولون العرب أول فوز فى دوري Nile بالموسم الجاري، بعد تغلبه على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم باستاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقدم المقاولون العرب للمركز الـ14 فى جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز فى واحدة، وتعادل فى 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

ووجه طلعت محرم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، الشكر للاعبي فريقه على المجهود الذي بذلوه فى مباراة طلائع الجيش التى أقيمت فى الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وفاز الفريق أمام طلائع الجيش بهدفين لهدف ليرفع رصيده إلى 7 نقاط.