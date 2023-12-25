شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تدريبات فراعنة اليد لاستاد القاهرة بعد العودة من الدورى الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد كرة اليد على استكمال منتخب الفراعنة تدريباته بالمركز الأولمبى فى إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر يناير المقبل.

جانبه أكد نور أبو زيد، مدير إدارى المنتخب، الاستقرار على نقل تدريبات المنتخب إلى استاد القاهرة عقب العودة من الدورى الذهبى بالدنمارك، حيث تغادر بعثة المنتخب يوم 3 يناير المقبل.

وأشار نور إلى استكمال القوة الضاربة للمحترفين فى معسكر المركز الأولمبى الأربعاء المقبل قبل السفر للدنمارك.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 حتى 28 من نفس الشهر.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وحال فوز مصر وتونس في الدور ربع النهائي سيلعب المنتخبين في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا