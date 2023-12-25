شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وسيراميكا فى السوبر المصري بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي أمام سيراميكا والتي تجمعهما باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي فى دولة الإمارات العربية المتحدة بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا وجاء كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول فى الدفاع، وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور فى الوسط، وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر فى الهجوم.

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي وجاء كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. في الدفاع، محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد عنتر - محمود زلاكة في الوسط، أحمد ياسر ريان فى الهجوم

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - أحمد القرموطي- صامويل أمادي - چون إيبوكا - رشيد أحمد.