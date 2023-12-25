شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب محمد بن زايد استعدادا لمواجهة سيراميكا فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي لخوض مباراة الأهلي وسيراميكا، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو للاعبين بمقر إقامة البعثة في مدينة أبو ظبي قبل التوجه إلى ملعب المباراة، حرص خلالها على إعطاء بعض التعليمات الفنية الأخيرة، والتأكيد على اللاعبين بالالتزام بالتكليفات التي منحها لهم لتنفيذها خلال اللقاء.

وتقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.