شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين باتشيكو وأحد الصحفيين: "أنت مأجور" والأخير يرد: "مدرب فاشل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد المؤتمر الصحفي بعد مباراة فيوتشر وبيراميدز، التي حسمها الأول بركلات الترجيح فى السوبر المصرى بالإمارات، مشادة كلامية بين البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز وبعض الصحفيين.
سيطر الغضب على باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي، بعدما فوجئ بسؤال من أحد الصحفيين عن إمكانية رحيله عقب الخسارة من فيوتشر 13/14 بركلات الترجيح، ما دفع باتشيكو لمهاجمة الصحفي وقال له "سؤالك متكرر بعد كل مباراة، وأنت صحفي مأجور لصالح ناس ضد الفريق"، فانفعل الصحفي قائلا: "أنت مدرب فاشل".
سدد لبيراميدز.. عبد الله السعيد "هدف" - رمضان صبحى "هدف" - كرم حافظ "هدف" - فخرى لاكاى "تصدى لها جنش" - دودو الجباس "هدف" - أسامة جلال "تصدى لها جنش" - رضا بوبو "هدف" - محمد الشيبى "هدف" - أحمد سامى "هدف" - مهند لاشين "تصدى لها جنش" - أحمد ميهوب "هدف" - عبد الله السعيد "هدف" - رمضان صبحى "هدف" - كريم حافظ "هدف" - رضا بوبو "هدف" - دودو الجباس "هدف" - أسامة جلال "تصدى لها جنش".
وسدد لمودرن فيوتشر.. باسم على "هدف" - عبد الكبير الوادى "هدف" - هشام عادل "أهدرها" - أحمد عاطف "هدف" - محمد محمود "هدف" - غنام محمد "تصدى لها ميهوب" - محمد ربيعة "هدف" - جوناثان نجويم "هدف" - على الفيل "هدف" - بيلو "فى العارضة" - جنش "هدف" - باسم على "هدف" - عبد الكبير الوادى "هدف" - أحمد عاطف "هدف" - محمد محمود "هدف" - جوناثان نجويم "هدف" - رامى ربيعة "هدف".
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