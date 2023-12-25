شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين باتشيكو وأحد الصحفيين: "أنت مأجور" والأخير يرد: "مدرب فاشل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المؤتمر الصحفي بعد مباراة فيوتشر وبيراميدز، التي حسمها الأول بركلات الترجيح فى السوبر المصرى بالإمارات، مشادة كلامية بين البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز وبعض الصحفيين.

سيطر الغضب على باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي، بعدما فوجئ بسؤال من أحد الصحفيين عن إمكانية رحيله عقب الخسارة من فيوتشر 13/14 بركلات الترجيح، ما دفع باتشيكو لمهاجمة الصحفي وقال له "سؤالك متكرر بعد كل مباراة، وأنت صحفي مأجور لصالح ناس ضد الفريق"، فانفعل الصحفي قائلا: "أنت مدرب فاشل".

وتأهل فريق مودرن فيوتشر لنهائى السوبر المحلى بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 14 / 13 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة فى أبوظبي فى إطار أول لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر في نظامه الجديد، حيث تم تسديد 34 ركلة جزاء بواقع 17 ضربة لكل فريق، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى.