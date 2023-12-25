شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على سيراميكا فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الاهلى لمواجهة سيراميكا فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، فى الإمارات ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري. ويخوض الأهلى مباراة نصف النهائي فى بطولة السوبر المستحدثة أمام بطل كأس الرابطة وهو سيراميكا، على أن يواجه الفائز منهما الفائز من بيراميدز وصيف الدوري مع مودرن فيوتشر رابع الدوري فى نهائى بطولة السوبر، فيما يلعب الخاسران من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع. وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 30.45 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيراميكا 10.23 مليون يورو. ويشارك سيراميكا فى السوبر المصرى بنظامه الجديد لأول مرة، بعدما نجح فى التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة الموسم الماضى، ليضرب موعداً مع الأهلى غدا فى نصف نهائى كأس السوبر. ويعد سيراميكا رابع الأندية المصرية التي تواجه الأهلى فى الإمارات، حيث سبق أن واجه الأهلى الزمالك والمصرى وبيراميدز فى كأس السوبر فى السنوات الماضية.



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