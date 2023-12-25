شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الترجيح تحسم المتأهل من بيراميدز ومودرن فيوتشر لنهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة فى أبوظبي فى إطار أول لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر في نظامه الجديد، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل.

فى الدقيقة 18 تعرض محمد عبد السلام لاعب مودرن فيوتشر للإصابة ليغادر الملعب ويدخل محمد ربيعة بدلاً منه، وأهدر بيراميدز فرصة هدف محقق فى الدقيقة 23 بعد تعامل خطأ مع الكرة من قبل فيستون ماييلى، وأهدر مودرن فيوتشر فرصة هدف فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وفى الدقيقة 28 تعرض محمد فاروق لاعب فيوتشرللإصابة ليغادر الملعب ويدخل بابا توندي بيلو بدلاً منه، واستمرت المباراة بدون خطورة على مرمى الفريقين حتى الدقيقة 43 وشهدت هجمة خطيرة لبيراميدز سددها محمد حمدى بالرأس أعلى المرمى.

مع بداية الشوط الثانى كثف بيراميدز الضغط وسدد محمد الشيبى كرة صاروخية مرت بجوار القائم فى الدقيقة 53، وفى الدقيقة 76 انفرد أحمد عاطف لاعب فيوتشر وسدد كرة خطيرة تصدى لها أحمد ميهوب ببراعة، وأهدر عبد الكبير الوادى فرصة خطيرة أخرى بالدقيقة 78.

وارتكب دفاع مودرن فيوتشر خطأ أمام مرماه وتهادت الكرة لفخرى لاكاى الذى سددها بقوة أعلى المرمى، وتألق محمود جنش ومحمد ربيعة فى الحفاظ على نظافة شباك فيوتشر من فرصة هدف محقق فى الدقيقة 92.

مودرن فيوتشر بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جنش، دفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي، وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي، هجوم: مروان محسن.

بينما بدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد ميهوب، خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال -محمد حمدي - محمد الشيبي ، خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد، خط الهجوم: فيستون ماييلي.