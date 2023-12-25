شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يعود للقاهرة غدا لاستكمال علاجه بعد خروجه من معسكر مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عمر كمال عبد الواحد لاعب وسط مودرن فيوتشر إلى القاهرة غدا، الثلاثاء، لاستكمال علاجه بعد إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، والتى غاب على إثرها عن مباراة فريقه أمام بيراميدز في السوبر المحلى.

ونجح مودرن فيوتشر فى خطف البطاقة الأولى لنهائى السوبر المحلى بعد الفوز على بيراميدز 14 / 13 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين فى اللقاء الذى أقيم عصر اليوم بالإمارات.

وفضل عمر كمال عبد الواحد عدم البقاء مع فريقه حتى نهاية السوبر من أجل استكمال علاجه سريعا من أجل العودة سريعا للملاعب في ظل حرصه على الانضمام للقائمة النهائية للمنتخب الوطنى التي تستعد للسفر إلى كوت ديفوار للمشاركة بكأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها 13 يناير المقبل.