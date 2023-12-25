ليست بيراميدز وفيوتشر.. تعرف على أطول ركلات ترجيح في التاريخ

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مباراة بيراميدز وفيوتشر في نصف نهائي السوبر المصري، إثارة كثيرة خلال تنفيذ ركلات المعاناة الترجيحية وذلك بعد تنفيذ كل فريق 17 ركلة، ما أثار تساؤل الجماهير بشأن أطول مباراة من حيث ركلات الترجيح في التاريخ.

وحسم فيوتشر بطاقة التأهل إلى نهائي السوبر المصري وينتظر الفائز من الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

أطول ركلات ترجيح..

تعد أطول ركلات ترجيح في تاريخ كرة القدم، التي كانت في نهائي كأس ناميبيا عام 2005، بين فريقي كيه كيه بالاس وسيفيكس.

ووصلت المباراة إلى 48 ركلة ترجيح، لتدخل موسعة "جينيس" للأرقام القياسية وتمكن كيه كيه بالاس من حصد اللقب بعد فوزه على سيفيك بنتيجة 17-16، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي ونفذ كل لاعب من الفريقين 3 ركلات ترجيحية لتحديد الفائز بالمباراة.