حكاية صفقة "ميسي" الجديد مع مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي

ياسر رشاد - القاهرة - يعول مسؤولو التعاقدات بنادي مانشستر سيتي آمالًا كبيرة على حسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صفقة مدوية

القصة بدأت عندما لفت النجم الأرجنتيني الصاعد، كلاوديو إتشيفيري لاعب فريق ريفر بليت، المعروف شعبيا باسم "خليفة ميسي"، الأنظار والذي ارتبط اسمه في البداية بالانتقال إلى الدوريس الاسباني عبر بوابة برشلونة.

وتعد رغبة اللاعب الاولى الانتقال إلى صفوف برشلونة وارتداء القميص الكتالونى، الا ان مانشستر سيتي الانجليزي دخل في خط المفاوضات مع النادي الأرجنتيني، لكن عدم قدرة البارسا على حسم الصفقة بسبب الأزمة المالية .

مانشستر سيتي يحسم الصفقة

وأكدت تقارير صحفية انجليزية ان ادارة مانشستر سيتي تضع الرتوش الأخيرة لحسم صفقة كلاوديو إتشيفيري.

وأشار صحفي "سكاي سبورت إيطاليا" إلى أن خطة الصفقة مع ريفر بليت ستكون كما فعل النادي لضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، حيث سيبقى إتشيفيري على سبيل الإعارة في الفريق قبل أن ينضم للنادي السماوي لاحقا، فينا ستبلغ قيمة الصفقة مبلغ 20 مليون يورو.

ما لا تعرفه عن كلاوديو إتشيفيري خليفة ميسي

كلاوديو إتشيفيري هو لاعب أرجنتيني يبلغ من العمر 17 عاما، حيث إنه من مواليد يناير 2006، ويلعب حاليا في صفوف ريفر بليت الأرجنتيني.

واعلن إتشيفيري أنه لن يجدد عقده مع نادي ريفر بليت، ليصبح انتقاله للعب في أوروبا مسألة وقت.

ولفت كلاوديو إتشيفيري الانظار بشدة مع منتخب بلاده في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، حيث أحرز 5 أهداف ليكون ثاني أفضل هدافي البطولة بعد زميله أوغستين روبرتو.