إصابة محمد الشناوي في مباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض الحارس الدولي محمد الشناوي لإصابة خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، أدت لمغادرته أرضية ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف نصف نهائي السوبر المصري.

وجاءت إصابة الشناوي قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة ليغادر ويحل مصطفى شوبير بدلا منه.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.

وكان كولر قد قرر عقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم الإثنين.

يأتي لقاء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.