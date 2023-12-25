بعد وصفه بالفاشل.. أزمة بين باتشيكو والصحفيين في مؤتمر بيراميدز وفيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - نشبت أزمة بين البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، والصحفيين المصريين، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام فيوتشر، بالسوبر المصري.

ووصف أحد الصحفيين باتشيكو بالفاشل، عقب تعثره في التأهل لنهائي بطولة السوبر، المقامة حاليا في الإمارات، خاصة في ظل توفير الإدارة له كافة سبل النجاح.

وجاء وصف الصحفي لباتشيكو بالفاشل، بعدما انفعل المدرب البرتغالي على أحد الصحفيين بسبب توجيه له سؤال عن إمكانية تفكيره في الرحيل عقب الخسارة من صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، والتعثر في التأهل لنهائي السوبر المصري.

وفاز فريق فيوتشر على بيراميدز بركلات المعاناة الترجيحية بنتيجة 14 /13 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد بن زايد لحساب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر المصري الذي تستضيف دولة الإمارات فعالياته.

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقين إلى ركلات المعاناة الترجيحية لحسم المتأهل إلى نهائي السوبر.