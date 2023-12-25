النصر والاتحاد.. العميد يحكم قبضته في تاريخ مواجهات الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يتأهب متابعي الدوري السعودي فى كل مكان انطلاق صافرة أحداث كلاسيكو المملكة، الذى يجمع بين الاتحاد والنصر، مساء غدٍ الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين "روشن" موسم 2023-2024.

وتحدد موعدا لمباراة الاتحاد والنصر، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

يدخل النصر ديربي الرياض متواجدا فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري، برصيد 40 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن الاتحاد "السادس".

شهد الكلاسيكو بين الفريقين 13 مواجهة في الدوري السعودي، كان معظمها من نصيب العميد الذي اكتسح منافسه في 9 لقاءات، مقابل 4 لـ "العالمى".

أكبر نتيجة شهدها كلاسيكو الاتحاد والنصر، كانت من نصيب للعميد بستة أهداف نظيفة في موسم (1996/1997) بالدوري السعودي، وتكررت مجددًا في موسم (2004/2005).

كما فاز الاتحاد في ثلاث مناسبات على النصر بخمسة أهداف، مرتين بنتيجة (5-1) موسم (1980/1981)، وموسم (2007/2008)، والثالثة كانت في عام 2011، وانتهت للعميد بـ(5-2).

وتعد أكبر نتيجة حققها النصر كانت بخماسية نظيفة موسم 2015/2016 في دوري عبداللطيف جميل، وهي أكبر نتيجة بين الفريقين بدوري المحترفين.

وشهد موسم (1977/1976) فوز العالمي ( 4 ـ 1 ) و ( 4 ـ صفر ) موسم 1978/1977 .