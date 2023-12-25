شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: أنا متصدر الدوري.. ومش كل مدرب يخسر مباراة يمشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه لا يفكر فى الرحيل عن قيادة فريقه ومستمر فى عمله، وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة فيوتشر، إنه لا يفكر في الرحيل لأنه يرى نفسه يعمل بشكل جيد وفريقه يتصدر الدوري، وكل المتابعين يشيدون بعمله، قائلا، "مش كل واحد يخسر مباراة أو اثنين يمشي ويسيب فريقه".

وعن عدم تتويج بيراميدز بالبطولات قال باتشيكو، "إننا نمتلك خطوط هجوم ووسط ودفاع أقوياء، ونقدم مستوى جيداً، واللاعبون يبذلون الجهد، ولكن ينقصنا هز الشباك فقط"، موضحا أن هناك بعض اللاعبين ليسوا فى الفورمة الطبيعية لمستواهم.

ووجه باتشيكو التهنئة لفريق فيوتشر بعد فوزه على فريقه 13/14بركلات الترجيح وصعوده للمباراة النهائية فى السوبر المصرى المقام بالإمارات.

وشهد المؤتمر الصحفي بعد مباراة فيوتشر وبيراميدز مشادة كلامية بين البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز وبعض الصحفيين.

سيطر الغضب على باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي، بعدما فوجئ بسؤال من أحد الصحفيين عن إمكانية رحيله عقب الخسارة من فيوتشر 13/14 بركلات الترجيح، ما دفع باتشيكو لمهاجمة الصحفي وقال له "سؤالك متكرر بعد كل مباراة وأنت صحفي مأجور لصالح ناس ضد الفريق"، فانفعل الصحفي قائلا "أنت مدرب فاشل".