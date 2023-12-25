مشاهد من احتفال لاعبي وإدارة مودرن فيوتشر بالصعود لنهائي السوبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الفرحة بين لاعبي ومجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، بعد تأهل الفريق إلى نهائي كأس السوبر المصري، وذلك بعد التغلب على بيراميدز فى نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 14-13، عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

شهد المؤتمر الصحفي بعد مباراة فيوتشر وبيراميدز، التي حسمها الأول بركلات الترجيح فى السوبر المصرى بالإمارات، مشادة كلامية بين البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز وبعض الصحفيين.

سيطر الغضب على باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي، بعدما فوجئ بسؤال من أحد الصحفيين عن إمكانية رحيله عقب الخسارة من فيوتشر 13/14 بركلات الترجيح، ما دفع باتشيكو لمهاجمة الصحفي وقال له "سؤالك متكرر بعد كل مباراة، وأنت صحفي مأجور لصالح ناس ضد الفريق"، فانفعل الصحفي قائلا: "أنت مدرب فاشل".

وتأهل فريق مودرن فيوتشر لنهائى السوبر المحلى بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 14 / 13 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة فى أبوظبي فى إطار أول لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر في نظامه الجديد، حيث تم تسديد 34 ركلة جزاء بواقع 17 ضربة لكل فريق، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى.

سدد لبيراميدز.. عبد الله السعيد "هدف" - رمضان صبحى "هدف" - كرم حافظ "هدف" - فخرى لاكاى "تصدى لها جنش" - دودو الجباس "هدف" - أسامة جلال "تصدى لها جنش" - رضا بوبو "هدف" - محمد الشيبى "هدف" - أحمد سامى "هدف" - مهند لاشين "تصدى لها جنش" - أحمد ميهوب "هدف" - عبد الله السعيد "هدف" - رمضان صبحى "هدف" - كريم حافظ "هدف" - رضا بوبو "هدف" - دودو الجباس "هدف" - أسامة جلال "تصدى لها جنش".

وسدد لمودرن فيوتشر.. باسم على "هدف" - عبد الكبير الوادى "هدف" - هشام عادل "أهدرها" - أحمد عاطف "هدف" - محمد محمود "هدف" - غنام محمد "تصدى لها ميهوب" - محمد ربيعة "هدف" - جوناثان نجويم "هدف" - على الفيل "هدف" - بيلو "فى العارضة" - جنش "هدف" - باسم على "هدف" - عبد الكبير الوادى "هدف" - أحمد عاطف "هدف" - محمد محمود "هدف" - جوناثان نجويم "هدف" - رامى ربيعة "هدف".