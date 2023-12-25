شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري.. وإصابة الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام سيراميكا بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء الإثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

جاءت بداية المباراة متوسطة من الفريقين، فيما شهدت الدقيقة الثامنة أول تهديد على مرمى سيراميكا من تصويبة كريم فؤاد ولكن مرت أعلى العارضة، وسدد إمام عاشور تصويبة بيسراه في الدقيقة 12 ولكن وصلت سهلة في يد محمد بسام، وفرض الأهلي سيطرته على أول ربع ساعة من المباراة.

واستمرت سيطرة الأهلي ولكن بدون خطورة على مرمى سيراميكا، وانقذ محمد الشناوي فرصة خطيرة لسيراميكا في الدقيقة 26 بعدما أبعد الكرة من أمام محمود زلاكة والذي كان منفردا بمرمى الأهلي، وتحصل الأهلي على ركلة حرة في الدقيقة 29 وسددها كريم فؤاد ولكن ارتطمت في الحائط البشري.

وشهدت الدقيقة 33 سقوط محمد الشناوي بعد شكواه من الإصابة بشد في الخلفية وطلب الاستبدال، وشارك مصطفى شوبير بدلا منه في الدقيقة 36 كأول تغيير اضطراري في المباراة، فيما أهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 38 بعدما سدد الكرة بيمناه وتصدى لها محمد بسام.

وسدد عمرو السولية تصويبة أرضية في الدقيقة 41 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى بسام، فيما أهدر طاهر محمد أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 42 بعدما استلم تمريرة رائعة من بيرسي تاو وسددها أعلى العارضة، وصوب إمام عاشور تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد استقبال كرة ركنية من علي معلول ولكن أمسك بها بسام، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى انتهاء الشوط الأول.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر في الهجوم.

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري للأبطال والتي تجمعهما على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. في الدفاع، محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد عنتر - محمود زلاكة في الوسط، احمد ياسر ريان في الهجوم

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - احمدالقرموطي- صامويل امادي - چون ايبوكا - رشيد أحمد.

بدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.