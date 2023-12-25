شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يتعادل مع البنك الأهلى 0 / 0 بالشوط الأول لدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين بلدية المحلة والبنك الأهلى بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما باستاد غزل المحلة في مستهل مباريات الجولة العاشرة لدورى nile.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين، وظهر رغبة الفريقين فى تحقيق الفوز من أجل الثلاث نقاط للإبتعاد عن منطقة الهبوط فى ظل الصراع القوى بين أكثر من فريق للإبتعاد عن المنطقة الخطر، واستطاع البنك الأهلى إحراز هدف أول فى بداية اللقاء عن طريق أحمد مدبولى إلا أن حكم المباراة قام بإلغائه بعد العودة لتقنية الفار.

بلدية المحلة يحتل المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط جمعها من 8 مباريات، فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل فى 4 مباريات وسجل 13 هدفاً واستقبلت شباكه 10.

فيما يخوض البنك مباراة الليلة في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط جمعها من 9 مباريات، فاز في مباراة واحدة وخسر 8 مباريات ولم يعرف طعم التعادل وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.