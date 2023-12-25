شكرا لقرائتكم خبر عن رغم غيابه عن السوبر.. ناصر ماهر يوجه رسالة للاعبي مودرن فيوتشر بعد التأهل للنهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ناصر ماهر صانع ألعاب مودرن فيوتشر رسالة إلى زملائه بعد التأهل للمباراة النهائية بكأس السوبر المصري، وكتب ناصر ماهر عبر حسابه على إنستجرام: ألف مبروك يا شباب بالتوفيق في النهائي إن شاء الله.

سادت حالة من الفرحة بين لاعبي ومجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، عقب تأهل الفريق إلى نهائي كأس السوبر المصري، وذلك بعد التغلب على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الجزاء بنتيجة 14-13، عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

وغاب ناصر ماهر عن التواجد مع فريقه في المباريات الأخيرة بسبب العقوبة التي وقعها عليه النادي بعد تأخره عن السفر مع الفريق إلى ليبيا في وقت سابق لمواجهة الهلال بالكونفدرالية.



ناصر ماهر

وأبدى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر سعادته بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في ابو ظبي بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي: لعبنا خلال فترة قصيرة مباريات كثيرة، كلا الفريقين اتيحت له فرص، ولكن في النهاية حسمنا المواجهة.

واردف: ليس من السهل الفوز على فريق مثل بيراميدز، فريق جيد ويمتلك مدرب جيد للغاية.

وتابع: تدربنا كثيرا على ركلات الترجيح وحاولنا طوال المباراة للفوز ولم نكن نرغب ان تصل المباراة لركلات الترجيح، اتيحت لنا العديد من الفرص.

وعن اصابة عمر كمال اكد ان الأيام الثلاثة المقبلة سيتضح بها كل شيء.

وأتم: هناك 3 لاعبين من فريق بيراميدز انضموا من مودرن فيوتشر.