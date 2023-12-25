شكرا لقرائتكم خبر عن أرثر لاعب سيراميكا يسجل هدفًا عكسيًا فى مرماه بالدقيقة 94 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أرثر لاعب سيراميكا هدفًا فى مرماه فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، من المباراة المقامة حاليًا على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر في الهجوم.

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري للأبطال والتي تجمعهما على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. في الدفاع، محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد عنتر - محمود زلاكة في الوسط، احمد ياسر ريان في الهجوم

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - احمدالقرموطي- صامويل امادي - چون ايبوكا - رشيد أحمد.

بدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.