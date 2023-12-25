كيف حال لاعبي الأخضر بعد عام من الفوز على الأرجنتين ؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مضي عام من نيل المنتخب السعودي كثيرا من المكاسب في مشاركته المونديالية السادسة في مونديال قطر، ورغم خروجه المبكر من كأس العالم 2022، سجل هزيمة تاريخية لمنتخب الأرجنتين (بطل الكأس)، وهو اللقب العالمي الثالث في تاريخها والأول منذ 1986، وكسر الأخضر سلسلة اللا هزيمة للتانغو بعد 36 مباراة لم يعرف خلالها طعم الخسارة.

وهو الفوز الرابع للسعودية من أصل 19 مباراة لعبتها في تاريخ كأس العالم، بينما تعادلت مرتين وخسرت 13 مرة.

فوز تاريخي

بذل المنتخب السعودي من جهده في المباراة الافتتاحية بالمجموعة أمام الأرجنتين، ليحقق فوزا تاريخيا بهدفين مقابل هدف.

وفي مواجهته الثانية أمام بولندا أخذ بالضغط المرتفع منذ الدقيقة الأولى، لتنتهي طاقته مبكرا ويتعرض لانهيار بدني في الشوط الثاني، أسفر عن تفوق منافسه بهدفين نظيفين، وإهدار كثير من الفرص المحققة.

وفي اللقاء الثالث أمام المكسيك والأخير له في المجموعة، ظهر التعب والإجهاد على الأخضر، وكثر سقوط اللاعبين في كثير من الاحتكاكات البدنية مع المنافسين، وتعرض بعضهم لإصابات عضلية. إذ لم يشارك الرباعي: سلمان الفرج، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وعبد الإله المالكي. كما أكمل الغيابات اللاعب علي البليهي بمغادرة الملعب مصابا في اللقاء.

حصيلة التهديف

كانت حصيلة المنتخب السعودي التهديفي الخروج بـ3 أهداف في بطولة كأس العالم 2022، وهو أفضل رقم يحققه منذ مونديال أمريكا 1994، عندما سجل 4 أهداف.

«مكة» رصدت أحوال لاعبي المنتخب السعودي اليوم، بعد مشاركتهم في المونديال وخروجهم بحصيلة النقاط الـ3 التاريخية التي حققوها في أولى لقاءات المونديال امام منتخب التانغو.

محمد العويس

بات البديل الأول لحارس الهلال المغربي ياسين بونو، الحائز على جائزة أفضل حارس أفريقي. شارك الهلال في بعض المباريات المحلية والقارية، أجرى الخميس الماضي عملية جراحية في فرنسا بموضع إصابته في الظهر تكللت بالنجاح، بعد أن تعرض للإصابة في الظهر بعد عودته من معسكر المنتخب السعودي الأخير، الذي شارك فيه في مباراتين أمام باكستان والأردن، ولم يشارك بعدها في أي مباراة مع فريقه، سواء في دوري روشن، أو كأس الملك، أو دوري أبطال آسيا.

حسان تمبكتي

سجل حضورا مبهرا في مونديال قطر، وكان علامة فارقة في المونديال، وشكل ثلاثيا صعبا مع عبد الإله العمري وعلي البليهي، انتقل في أغسطس الماضي من نادي الشباب إلى نادي الهلال، في أكبر صفقة سعودية محلية نالت ضجة جماهيرية وإعلامية كبيرة في الوسط الرياضي السعودي، وعلى إثرها تسببت في حل مجلس الإدارة الشبابية برئاسة خالد الثنيان بالكامل، بعد استقالة 4 من أعضاء مجلس الإدارة، ليتم تكليف خليفة الهويشان بتسيير شؤون النادي.

فراس البريكان

كسر عقده الاحترافي مع نادي الفتح، وانتقل إلى صفوف الأهلي في صفقة مفاجئة، بعدما كان قد جدد عقده مع نادي الفتح خلال يونيو الماضي، حتى صيف 2028.

وجاء انتقال فراس البريكان إلى الأهلي بطريقة كسر الشرط الجزائي، ولم يكن هناك تفاوض بين الناديين حول اللاعب في الصيف الماضي.

عبد الله عطيف

في مارس الماضي أعلن النادي الأهلي تعاقده مع وسط الهلال عبد الله عطيف، في صفقة انتقال حر، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده في ذلك الوقت.

اللاعب تعرض في سبتمبر الماضي لإصابة، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، للمرة الثالثة.

عبد الإله المالكي

في يناير 2022، أعلن نادي الهلال إصابة لاعب الوسط الدولي عبدالإله المالكي بقطع في الرباط الصليبي، بعد مباراة الفريق أمام الاتحاد الدورية.

بعد أن تعرض لإصابة مماثلة في قطع في الرباط الصليبي عام 2021، خلال مباراة المنتخب السعودي في فبراير ضمن تصفيات كأس العالم 2022 أمام المنتخب الأسترالي.

وعاد عبد الإله المالكي للمشاركة والتدريبات الجماعية في سبتمبر الماضي، وبدأ بمشاركة الهلال على فترات متقطعة.

ياسر الشهراني

عاد إلى مشاركة الهلال في المباريات بعد عودته من إصابة طويلة، تعرض لها في كأس العالم 2022. وشارك الشهراني لأول الموسم الماضي في الدقيقة الـ60 من مباراة الباطن والهلال في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وكان الشهراني أصيب خلال مباراة الأرجنتين، بعد اصطدام قوي مع زميله محمد العويس حارس المرمى في كرة مشتركة، في كأس العالم الماضي.

عبد الرحمن العبود

يستعد للظهور مجددا هذا الموسم، بعد غيابه الطويل بسبب خلافه مع المدرب البرتغالي المقال نونو سانتو، إذ احكمت الإدارة الاتحادية قبضتها على اللاعب، رغم تجميده عن المشاركة من قبل المدرب المقال، وذلك بمنعة من الانتقال ولو بنظام الإعارة خلال فترة الصيف الماضية.

رياض شراحيلي

انضم لنادي الشباب في يناير 2023، قادما من نادي أبها، بعقد يمتد 4 مواسم. وبقي في غالب مباريات فريقه على دكة البدلاء، ويعاني اللاعب في الوقت الراهن من إصابة في العضلة الخلفية.

نواف العابد

في أكتوبر 2020، انضم الدولي نواف العابد إلى الشباب قادما من نادي الهلال لـ3 مواسم، وأعلن نادي الشباب توقيع اتفاقية إنهاء عقد بالتراضي مع اللاعب، وذلك بعد تعرضه لإصابة ستغيبه حتى نهاية الموسم الحالي.

وتعرض العابد لتمزق كامل للرباط الجانبي، إضافة إلى تمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي.