شكرا لقرائتكم خبر إكليستون: شوماخر سيظل رمزا لفورمولا -1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس فورمولا-1 السابق بيرني إكليستون، «إن مايكل شوماخر سيتم تذكره دائما بأنه رمز لرياضة سباقات سيارات فورمولا-1، كما أنه قاد فريق فيراري بشكل فعال أثناء مسيرته الناجحة مع الفريق.

وقال إكليستون (93 عاما) في الذكرى العاشرة لحادث التزلج الذي تعرض له شوماخر في فرنسا، «إنه ساعد في تعزيز مسيرة السائق الألماني في مراحلها الأولى».

وشارك شوماخر للمرة الأولى في فورمولا-4 في عام 1991 مع فريق جوردان، ولكنه انتقل بالفعل لفريق بينيتون في السباق التالي وفاز بأول لقبين له معه في 1994 و1995.

بعدها انضم شوماخر لفيراري وتوج معه بخمسة ألقاب في الفترة من 2000 إلى 2004.

وقال إكليستون «كنت أعلم أنه موهوب.

إيدي جوردان كان مقتنعا به، لديه نظرة جيدة. كان من المؤكد أن مايكل سيجد قمرة قيادة أخرى ولكننا اتخذنا بعض الاختصارات للوصول لفيراري.

سرقناه من جوردان».

وأضاف إكليستون أن مايكل استفاد من فورمولا-1، ولكن في الوقت نفسه، استفادت فورمولا-1 من وجوده. هناك ما يكفي من السائقين الذي يختفون ولا أحد يتذكرهم».

وقام إكليستون بوصف شوماخر بأنه «طبيعي للغاية، وببساطة شخص لطيف»، ولكن لديه ذكريات غامضة عن يوم حادث التزلج الذي تعرض له شوماخر يوم 29 ديسمبر 2013، عندما قامت عائلته بحمايته ولم يظهر علنا، وتظل حالته الصحية غير معلومة.

وقال إكليستون «لم يعلم أحد ما حدث في وقتها وما هي العواقب. استغرق الأمر وقتا طويلا حتى فهم الناس ما حدث».