مانشستر سيتي يقتنص صانع ألعاب ريفر بليت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق مانشستر سيتي الإنجليزي مع ريفر بليت لضم صانع ألعاب الفريق، كلاوديو إيتشيفيريا، بعد القرار الذي اتخذه اللاعب بعدم تمديد عقده مع النادي الأرجنتيني.

وجذب إيتشيفيريا الأنظار نحوه بتألقه في مسابقة كأس العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في إندونيسيا، واختتمت في 2 ديسمبر، حيث قاد «التانغو» إلى المربع الذهبي، قبل الخسارة من ألمانيا في نصف النهائي.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن مانشستر سيتي على استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي المحددة بـ25 مليون يورو للحصول على توقيع إيتشيفيريا من ريفر بليت.

وكان إيتشيفيريا الملقب بـ»ديابليتو» قد صرح في وقت سابق بقوله «لن أجدد عقدي، لكنني سأبقى لمدة عام أو 6 أشهر في النادي، وأستمتع بالأمر هنا، وبعد ذلك، سنرى ما سيحدث»، ومنذ ذلك الحين أبدت أندية أوروبية اهتمامها بالتعاقد مع النجم الصاعد البالغ من العمر 17 عاما.

ويمتلك كلاوديو إيتشيفيريا عقدا مع ريفر بليت يمتد لنهاية العام القادم، أي إلى ديسمبر 2024، لكن الشرط الجزائي الموجود في عقده 25 مليون يورو، يجعل من السهل على النادي الإنجليزي المضي قدما لحسم الصفقة بصورة نهائية، بعد الاتفاق المبدئي الذي أبرمه مع نظيره الأرجنتيني.

وإلى جانب السيتي، يوجد كلاوديو إيتشيفيريا على رادار عدة أندية أوروبية، منها تشيلسي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، وميلان الإيطالي.

وأكد التقرير أن هداف كأس العالم 2023 تحت 17 عاما، أقرب إلى التوقيع لنادي مانشستر سيتي، وسيظل لمدة عام على الأقل مع ريفر بليت قبل الانتقال إلى أوروبا.