أندية سعودية تتنافس على لاعب مهدد بالإيقاف 4 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف موقع «fanaticos» عن دخول أندية سعودية في منافسة مع عدة أندية أوروبية للتعاقد مع البرازيلي غابرييل باربوسا، لاعب فلامنغو بالموسم المقبل.

وأفاد الموقع بأن هناك أندية سعودية استفسرت خلال الأيام الأخيرة، عن المهاجم البرازيلي الذي لم يقم بتجديد عقده مع فلامنغو حتى الآن.

وأشار إلى أنه بجانب الأندية السعودية أبدى مانشستر يونايتد اهتماما أيضا بضم باربوسا، وكذلك ميلان الإيطالي.

كما أكد الإعلامي الرياضي إكرام كونور، أنه يمكن أن ينتقل جابرييل باربوسا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي، إلى الملاعب السعودية.

كونور كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، عن أن قيمة انتقال باربوسا المحتملة، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، قد تتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو «124 مليون ريال سعودي».

جابرييل باربوسا البالغ من العمر 27 سنة، مهدد بـ»الإيقاف» 4 سنوات من الأساس؛ بعد توجيه المدعي العام للعدالة الرياضية في البرازيل، اتهامات له بـ»الاحتيال» وعرقلة بروتوكول الكشف عن المنشطات.

يذكر أن اللاعب الملقب باسم «جابيجول»، بدأ مسيرته الكروية مع العملاق البرازيلي سانتوس؛ كما مثّل ناديي إنتر الإيطالي وبنفيكا البرتغالي.

ويرتبط غابرييل باربوسا بعقد مع فلامنغو حتى ديسمبر 2024، وقد تم تحديد مبلغ يُقَدّر 171.3 مليون ريال برازيلي، لإنهاء عقده مع النادي البرازيلي.

وانضم غابرييل البالغ من العمر 27 عاما، لنادي فلامنغو في يناير 2020، قادما من إنتر ميلان الإيطالي، ويلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2016.

يشار إلى أن دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الشتاء الماضي.