استدعاء 28 لاعبة لقائمة أخضر السيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق الأربعاء 3 يناير معسكر المنتخب الوطني الأول للسيدات، والذي يقام في مدينة جدة حتى السبت الموافق 13 من الشهر نفسه، ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان دوليتان أمام منتخب سوريا للسيدات يومي الاثنين 8 يناير والجمعة 12 يناير.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني، الإسباني لويس كورتيس 28 لاعبة وهن: سارة خالد، منى عبدالرحمن، ريم البلوشي، سلمى الدوسري، بيان صدقة، لين محمد، حورية الشمراني، شروق الهوساوي، رغد مخيزن، تهاني الينبعاوي، نوف سعود، تالة الغامدي، أسيل أحمد، لانا عبدالرزاق، سارة حمد، عذى فهد، موضي عبدالمحسن، الجوهرة سعود، ملوك الهوساوي، جوري طارق، مباركة محمد، جوري الجهني، صبا توفيق، فاطمة منصور، عبير ناصر، البندري مبارك، دلال عبدالواسع، البندري الهوساوي.

ويأتي هذا المعسكر بعد نهاية النسخة الثانية من البطولة الدولية الودية سبتمبر الماضي، ويعد أول معسكر يخوضه للمنتخب الوطني للسيدات مع المدرب لويس كورتيس وطاقمه الفني.

من جانبها، أكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عالية الرشيد، تطلعها لنتائج المعسكر ومدى تشوقها للمرحلة القادمة والتطور المتوقع للمنتخب، متمنية التوفيق للمدرب الإسباني لويس كورتيس واختياراته في المرحلة القادمة.