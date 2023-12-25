شكرا لقرائتكم خبر هل يزيد النصر أوجاع الاتحاد في كلاسيكو اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في كلاسيكو مرتقب، يلتقي فريقا الاتحاد والنصر، مساء اليوم، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

ويطمح النصر، وصيف ترتيب دوري روشن بـ40 نقطة، لاستغلال ظروف نقص المستضيف الاتحاد صاحب الـ28 نقطة، عقب الإصابات المتعددة التي فتكت بالفريق، والتراجع الفني والنتائجي الاتحادي، خاصة بعد خروجه من دور الربع نهائي لكأس أندية العالم، وتلقيه خساره موجعة أمام الرائد (1-3) في الجولة الـ18.

وتكبد الاتحاد هزائم غير متوقعة، على خلاف الموسم الماضي، الذي كان فيه دفاع العميد أحد أبرز أسباب تتويجه بلقب الدوري.

ولم يستطع الفريق المحافظة على نظافة شباكه في الدوري سوى في 6 مباريات، واستقبلت شباكه 21 هدفا.

ويعتمد النصر على هجومه الكاسح لتغطية التفاوت مع أداء خط الدفاع، إذ سجل «العالمي» 46 هدفا، يضع نفسه بها في المرتبة الثانية في قائمة أقوى هجوم خلف الهلال (57 هدفا).

الإصابات تؤزم موقف غاياردو

يخشى الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب الاتحاد، قوة هجوم النصر الضاربة، في ظل النقص والإصابات التي تفتك بالفريق.

عودة مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد غيابه في مباراة الرائد، نتيجة تراكم البطاقات وزكريا هوساوي عقب الإصابة.

سينهج الأرجنتيني غاياردو أسلوب تكثيف منطقة المناورة، وتأمين الخطوط الخلفية للحد من قوة هجوم النصر.

تفوق اتحادي في آخر 5 مواجهات للفريقين بـ4 انتصارات اتحادية، وتعادل وحيد.

مواجهة النصر الليلة فرصة للاعبي الاتحاد للعودة إلى الانتصارات.

غارسيا يعتمد أسلوب الضغط المباشر

رغبة نصراوية جامحة للثأر، واستغلال ظروف النقص الاتحادي في مواجهة الليلة.

سيعمد البرتغالي رودي جارسيا أسلوب اللعب على الأطراف، بوجود الثنائي: السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تالسكا.

تفوق نصراوي على كل الخطوط، إضافة غلى الروح المعنوية العالية للفريق هذا الموسم.

فرصة سانحة للنصر في لقاء الليلة لوقف التفوق الاتحادي في 5 مواسم الماضية.

حصد النقاط الـ3 خطوة مهمة للنصر لمطاردة المتصدر الهلال.

غيابات الاتحاد عن لقاء النصر