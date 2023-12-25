موعد مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب مارسيل كولر المدير الفني للفريقالأول لكرة القدم بالنادي الاهلي موعدا مع نظيره مودرن فيوتشر في المواجهة المرتقبة التى تجمعهما بنهائي كأس السوبر المصري في الامارات.

ويلتقي الاهلى أمام مودرن فيوتشر يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، في مواجهة نهائي السوبر المصري للتتويج باللقب.

وتخطى الاهلى عقبة نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، سجله جوستيك أرثر مدافع الأخير في الدقيقة 4+ 90'، ليصعد الأحمر لنهائي البطولة لملاقاة مودرن فيوتشر الذى أقصى نظيره بيراميدز بركلات الترجيح. في المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب محمد بن زايد في الامارات ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ونجح فريق مودرن فيوتشر على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 14-13، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.